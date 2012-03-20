Заняття стартують цього тижня, у перші дні після канікул. Тут не буде оцінок, з них непотрібно складати іспити. Лише живе, дружнє спілкування зі співробітником поліції. Правоохоронці розповідатимуть, як вберегтися від небезпеки, дізнаватимуться про проблеми дітей та допомагатимуть у складних ситуаціях, з якими стикаються підлітки. Такі уроки впроваджуються у кожній школі по всій області. А перший «Факультатив з поліцейським» проведе начальник поліції Донеччини генералАброськін.

Проект направлений на безпеку та збереження життя дітей. Аби врятувати малечу від загроз, які підстерігають їх в зоні бойових дій, а часто – і від власних батьків, які кидають напризволяще та вбивають своїх дітей, керівництвом поліції Донеччини розроблено комплекс превентивних дій. Наряду з роботою у родинах з батьками, правоохоронці розпочинають заходи у школах на постійній основі. Жодних посередників – батьків, вчителів – поліцейські напряму працюватимуть з дітьми.

– Це робиться для того, аби вчасно виявити проблеми, від яких страждають діти та попередити тяжкі наслідки. Важливо, аби діти зрозуміли – вони не самі, ми – друзі, ми здатні їм допомогти, що б не трапилося. Ми хочемо, щоб діти не мовчали, не ховали біль у собі, а знали – достатньо зателефонувати на 102, і порятунок прийде, – зазначив ініціатор проекту В’ячеславАброськін.

Такі завдання генерал поставив керівникам відділу ювенальної превенції та колл-центру102 Єдиного аналітичного сервісного центру. В UASC працюють кваліфіковані оператори, які спеціально навчені приймати дзвінки від дітей, незалежно від віку. А поліцейські ювенальної превенції забезпечують оперативне реагування та всебічну допомогу юним громадянам.

Так, лише в цьому році доколл-центру, який обслуговує Маріуполь, Краматорськ, Слов’янськ,Торецьк, – звернулися 22 дитини. У 2016 році до поліції надійшло 1170викликіввід дітей.

Нововведення впроваджується у кожній школі по всій області – це 556 навчальних закладів, де навчаються 150 тисяч дітей. Заняття з поліцейськими триватимуть до закінчення навчального року.

Перший урок проведе в маріупольській школі головний поліцейський Донеччини В’ячеславАброськін. По області до дітей прийдуть керівники територіальних підрозділів, а потім – працівники різних служб поліції.

У ролі шкільних вчителів – оперативники карного розшуку, які розкривають заплутані злочини, спецназ,вибухотехніки, кінологи. До кожного з них можна звернутися з будь-яким питанням.

Кожний учень отримає спеціально розроблену продукцію, аби контакти поліції та важлива інформація завжди були перед очима.

До зустрічі у школі!

Відділ комунікації поліції