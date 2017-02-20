19 лютого в фізкультурно-оздоровчому комплексі м.Родинське пройшов відкритий турнір дитячо-юнацької спортивної школи м.Покровськ з волейболу серед дівчат в двох вікових категоріях 2000-2002 і 2002-2003 р.н. У змаганнях взяло участь 9 команд з міст: Покровск, Родинське, смт. Межова, Павлоград. На відкриття турніру завітали почесні гості – заступник міського голови м.Покровськ Юрій Васильович Третяк і голова комітету по фізичній культурі та спорту Віктор Іванович Поліщук. Протягом всього дня за коловою системою дівчата боролися за звання кращих волейболісток турніру, і за підсумками ігор місця розподілилися таким чином.

Старша вікова категорія 2000-2001: золотими призерами стала команда ДЮСШ г.Покровка, бронзові призери – команда спорткомітету м.Покровськ і срібні призери – команда ДЮСШ смт.Межова.

У молодшій віковій категорії дівчата 2002-2003 р.н. місця розподілилися трохи інакше: абсолютними чемпіонами в своєму віці стала команда спорткомітету м.Покровськ, на другому місці команда ДЮСШ смт.Межова і на третьому місці опинилася команда ДЮСШ м.Покровськ.

Всі команди, які посіли призові місця в двох категоріях були нагороджені грамотами та медалями.