У результаті обстрілу Авдіївки загинув місцевий мешканець, ще одного поранено. Прокуратура розпочала розслідування за статею «теракт».

У середу, 1 лютого під час масованого артобстрілу м. Авдіївки бойовиками терористичної організації «ДНР» загинув місцевий мешканець, також один мирний мешканець отримав поранення.

Терористи «ДНР» четвертий день поспіль не перестають гатити по житлових кварталах Авдіївки.

Так, в наслідок чергового обстрілу від отриманих осколкових поранень загинув один мирний мешканець 1955 року народження. Ще один громадянин отримав осколкові поранення, наразі йому надають кваліфіковану медичну допомогу.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та попередньо кваліфіковано за ч.3 ст.258 (терористичний акт) КК України.

Обстріли Авдіївки тривають. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Прес-служба прокуратури Донецької області