Аби припинити витік боєприпасів до мирної території країни, своєчасно виявити диверсантів, не дозволити зловмисникам уникнути законного покарання, з 4 березня поточного року у Покровську почав функціонувати додатковий пункт перевірки транспортних засобів на перехресті вулиць Захисників України та Шмідта.

Функціонування зазначеного посту здійснюється у цілодобовому режимі. Окрім зазначеного, по всій територій обслуговування Покровського відділу поліції створені додаткові пересувні мобільні блокпости, які перекривають інші в’їзди та виїзди з міста.

Ретельні перевірки транспортних засобів та пасажирів вже дають перші результати. Так, під час огляду автівки мешканця Дніпра, співробітниками поліції був виявлений та вилучений пістолет Макарова, який зберігався без відповідного дозволу. Відносно правопорушника відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.

«Пункт перевірки транспортних засобів було створено з метою недопущення вивезення із зони АТО до мирних областей зброї, вибухових речовин і боєприпасів. Він буде функціонувати на постійній основі до тих пір, поки не закінчаться бойові дії, а жителям Донецької та інших областей України перестане загрожувати небезпека», – зазначив очільник покровської поліції Юрій Гречишкін.

Поліцейські закликають громадян із розумінням ставитися до вимушених зупинок, не перешкоджати роботі правоохоронців та пам’ятати – такі спецзаходи спрямовані на те, аби на Донеччині було безпечно.

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