У Покровську за фактом отримання тілесних ушкоджень 12-річною дитиною відкрито кримінальне провадження.

Так, 7 лютого до правоохоронців звернулася бабуся 12-річного хлопчика, яка повідомила, що на тілі її онука вона виявила численні садни та гематоми в області обличчя, грудної клітини та спини.

За словами бабусі, тілесні ушкодження хлопчику нанесла ногами його матір, яка веде асоціальний спосіб життя. Батько дитини вже більше місяця проживає окремо від родини.

На теперішній час дитину доставлено до Покровської центральної районної лікарні. Хлопчика оглядають медики.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.125 (легкі тілесні ушкодження) КК України.

Досудове розслідування триває. Встановлюються всі подробиці та обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Прес-служба прокуратури Донецької області