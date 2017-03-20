25-26 березня в Покровську на ігровому полі СК «Металург» пройшов Чемпіонат Донецької області з регбі-7 серед юнаків 1999-2002, 2003 рр.н. та молодше. У змаганнях взяли участь 7 команд з Покровська, Білозерського та Селидова, ще одна команда – збірна Донецької області брала участь у старшій віковій групі без заліку.

Серед старших юнаків третє місце посіла команда м. Білозерське, на другому місці команда м. Селидове, переможцями стала команда ДЮСШ м. Покровска.

У молодшій віковій групі всі три призових місця посіли команди ДЮСШ м. Покровська, які не залишили шанси на потрапляння до трійки команді м. Селидове.

На параді закриття змагань переможці та призери чемпіонату були нагороджені грамотами, медалями та кубками Федерації регбі Донецької області.