За ініціативою відділення Національного олімпійського комітету України в Донецькій області, сумісно з міським відділом освіти міської ради 22 березня у спортивному залі НВК №1 м.Покровська відбувся фінал міських змагань «Олімпійське лелеченя». У змаганнях взяли участь переможці зональних змагань: ЗОШ №2, НВК №2, ЗОШ №8, НВК №1, ЗОШ №36, ЗОШ №9. Кожна команда відчайдушно боролась за право виступати на зональних змаганнях обласного етапу, який відбудеться 13 квітня на ФОК м.Родинське. В результаті запеклої боротьби:

1місце – НВК №1

2 місце – ЗОШ №9

3 місце – ЗОШ №2

Призери нагороджені грамотами міського відділу освіти, всі учасники та переможці отримали подарунки відділення Національного олімпійського комітету України в Донецькій області. Уповноважений В НОК У у Донецькій області – Віктор Поліщук, поздоровив учасників та побажав успіху у наступних етапах обласних та Всеукраїнських змагань «Олімпійське лелеченя».