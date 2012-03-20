24.12.2016 у борцовській залі СК «Металург» відбулася першість м.Покровськ з рукопашного бою, в якому взяли команди міст: Мирноград (СК «Бригантина»), Новогродівка, Родинське, Покровськ (СК «Боєць», «БАРС», «Металург», «ЗОШ № 5», ФСК «Олімпійський»). У віковій категорії 6 років – 18 + учасники змагань показали високий рівень технічної і фізичної підготовки.
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