У зв’язку з різким зниженням температури повітря, погіршенням погодних умов та з метою попередження нещасних випадків на території міста забезпечено функціонування 2 пунктів обігріву які розташовані за адресою:

– м-н Південний, 1/75 (стаціонарний пункт обігріву)

– парк «Соборний» напроти кінотеатру «Мир»

Організований прийом від небайдужого населення гуманітарної допомоги у вигляді теплих речей, взуття, продуктів харчування, медикаментів тощо, для видачі потребуючим громадянам. В пункти обігріву може звернутися кожен, хто потребує допомоги в морозні дні, повідомляє сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної роботи міської ради.