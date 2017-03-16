Покровська об’єднана державна податкова інспекція запрошує взяти участьу семінарі за темою: «Актуальні питання оподаткування фізичних осіб – суб’єктів господарювання. Електронні сервіси ДФС України».

Семінар відбудеться 24 березня 2017 року о 10.00 годині у актовій залі Красноармійського педагогічного училища.

Лектори:фахівці Покровської об’єднанної державної податкової інспекції та Красноармійського об’єднаного управління Пенсійного фонду України.

Довідки за телефоном (06239) 2-35-99.