Під час досудового розслідування, яке проводилось під процесуальним керівництвом Красноармійської місцевої прокуратури, зібрано достатньо доказів провини 16-річного хлопця, який ґвалтував своїх племінниць.

Установлено, що розлучена жінка проживала разом зі своїми 6 та 8-річними доньками. до них у гості періодично приїздив її рідний брат, та, користуючись моментом, коли сестри не було вдома, погрожуючи дівчаткам насильством, задовольняв свою статеву пристрасть неприроднім шляхом.

Слідчі встановили, що неповнолітній мешканець Покровська вчиняв розпусні дії відносно свої племінниць з серпня 2015 року по жовтень 2016 року.

Наразі обвинувальний акт відносно нього прокуратурою затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті.

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 153 КК України (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом), 16-річному хлопцю загрожує до 15 років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Донецької області