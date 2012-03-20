Численні садна та синці побачили співробітники Покровського відділу поліції на тілі дівчаток 4 та 8 років. Власна матір била доньок через те, що вони заважали їй пиячити. Правоохоронці забрали дітей до лікарні. Поки жителі відпочивають на свята, поліцейські Донеччини спеціально прийшли до неблагополучних родин, щоб захистити дітей від власних батьків та зберегти малечі життя.

Як розповіла керівник відділу ювенальної превенції ГУНП в Донецькій області Катерина Шнейдер, 7 січня у кожному місті співробітники ювенальної превенції завітали до сімей, які опинилися у важких життєвих обставинах. Саме для того, аби перевірити в яких умовах малеча проводить це родинне свято. Адже нерідко, коли батьки, зайняті вживанням алкоголю, кидають або б’ють дітей.

В одній з сімей на момент візиту правоохоронців 25-річна мама була у стадії сильного алкогольного сп’яніння та не одразу навіть зрозуміла, що до її оселі завітали гості у погонах.

Під час спілкування з 4-річною Марією та 8-річною Ангеліною було встановлено, що дівчатка мають чисельні садна та синці через те, що їх б’є матір, щоб не заважали пиячити.

Поліцейські доставили дітей до дитячого відділення центральної міської лікарні для обстеження, після чого дівчинки будуть направлені до центру допомоги дітям м. Покровськ.

У відношенні матері складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 172-2 «Вчинення насильства в сім’ї, невиконання захисного припису або не проходження колекційної програми» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

До речі, жінка рік тому вже притягалася до відповідальності за ухилення від виконання батьківських обов’язків.

Відповідні матеріали будуть направлені правоохоронцями до міських профільних служб для подальшого прийняття рішення.

У 2016 році відносно батьків, які не виконують обов’язків по догляду за дітьми, складено 944 протоколи. За насильство у відношенні дітей притягнуті до відповідальності 85 осіб.

Робота з дітьми залишається пріоритетним напрямком діяльності поліції Донецької області.

– В 2017 році працівники поліції Донеччини будуть робити все можливе і неможливе задля безпеки дітей, – наголосив начальник поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін