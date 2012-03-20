В місті Покровськ співробітники поліції виявили родину, в якій жінка не належно дбає про виховання та умови проживання своїх двох малолітніх дітей. Поліцейські притягнули горе-матір до адміністративної відповідальності і попередили жінку, що у разі невиконання нею своїх материнських обов’язків їй загрожує позбавлення батьківських прав.

До Покровського відділу поліції звернулися громадяни, які повідомили, що поруч з ними проживає жінка з двома маленькими дітьми, які виглядають занедбаними та брудними. Крім того, дітлахи часто ходять по вулиці і просять їжу у перехожих.

Не втрачаючи часу, правоохоронці разом із представниками міського Центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді одразу виїхали за вказаною адресою. Двері їм відчинила 32-річна жінка – мати дітей. Вона розповіла, що сусіди наговорюють на неї, а родина її живе непогано. Мати запевняла, що алкоголь вживає лише інколи, а дітей добре годує та постійно доглядає. Однак зовнішній вигляд дітей, побутові умови та внутрішня обстановка будинку вказували на протилежне. В приміщенні стояв запах цигарок, плитка не топилася, в хаті було холодно, а діти були одягнуті в брудний одяг. В цій родині проживає троє дітей – 6-річнийхлопчик та дві дівчинки – 3 та 13 років. Але старша донька зараз проживає у бабусі в місті Родинське.

Під час бесіди з поліцейськими горе-мати розповіла, що вона ніде не працює, молодші діти дитячий садочок не відвідують, так як сама займається їх вихованням. А продукти харчування їм приносять її родичі та батько неповнолітніх, з яким вони розлучені та разом не проживають.

Правоохоронці притягнули горе-матір до адміністративної відповідальності за ст. 184 «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків стосовно виховання дітей» КУпАП та попередили жінку, якщо вона не виправиться, то може лишитися своїх дітей.

Спеціалісти соціальної служби повідомили, що раніше ця родина стояла в них на обліку, але потім покращила свої життєві умови і її було знято. Тепер цю родину під свій контроль візьмуть і поліцейські, і представники місцевої соцслужби.