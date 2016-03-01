Суд погодився із позицією державного обвинувачення, яке підтримувала прокуратура Донецької області, та визнав громадянина винним у смертельній аварії.

ДТП сталася 26 вересня 2016 року у місті Покровськ. 23-річний раніше судимий водій, керуючи технічно несправним автомобілем марки «ВАЗ-2107», рухався по другорядній дорозі вулиці Майора Савельєва та, під’їжджаючи до нерегульованого перехрестя з головною дорогою проспекту Шахтобудівників, не поступився дорогою автомобілю «Toyota Highlander», який рухався справа, та скоїв з ним зіткнення.

Внаслідок вказаної дорожньо-транспортної пригоди 2 пасажира автомобіля «ВАЗ-2107» загинули від чисельних травм. Водія заарештували.

Вироком Красноармійського міськрайонного суду Донецької області чоловіка визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху), та призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

Прес-служба прокуратури Донецької області