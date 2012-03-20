Всього за вчорашній день до колл-центру поліції 102 надійшло 527 повідомлень від мешканців Маріуполя, Краматорська, Слов’янська та Торецька. Більш за все повідомлень надійшло про сімейні сварки, адмінправопорушення та звернення інформаційного характеру. При цьому кілька разів правоохоронці виїжджали на виклик про тяжкий злочин, що у решті-решт не підтверджувалося.

У перший день року кількість повідомлень на 102 збільшилася на 70% у порівнянні із передноворічним. Більшість повідомлень стосувалися правопорушень побутового характеру. Поліція була готова до сплеску такого типу злочинів й реагувала злагоджено та оперативно.

Багато дзвінків – повідомлення про тілесні ушкодження, сімейні сварки, бійки, конфлікти. У більшості випадків події розвивалися однаково – громадяни вживали спиртні напої, і вже у стані сп’яніння між ними виникали непорозуміння, які вирішити, за їхньою думкою, можна було лише фізичною силою.

Так, трагедія на цьому ґрунті сталася у Маріуполі – чоловік, перебуваючи напідпитку, вдарив ножем свою співмешканку. Жінка померла на місці. Про те, що в квартирі виявлено її тіло, повідомив до поліції сусід. Вже за кілька годин правоохоронці встановили обставини події та зловмисника.

Всього до колл – центру 102 надійшло 75 повідомлень про сімейну сварку, 54 – про тілесні ушкодження, 45 – про конфлікт, 23 – хуліганство, 74 – звернення інформаційного характеру. Загалом же по всій області до поліції надійшло 884 заяви та повідомлення від громадян, з них 94 – з ознаками кримінального правопорушення.

– Кілька разів правоохоронці виїжджали на повідомлення про злочини, які не підтверджувалися. Так, 4 (!) рази до поліції надходили повідомлення від людей, що їх пограбували. Це дуже високий показник повідомлень такого характеру, враховуючи, що вчора не було жодного, – розповіла начальник відділу служби 102 Управління інформаційного забезпечення ГУНП в Донецькій області Ольга Фагауліна.

Щоразу на виклик спрямовувався наряд поліції, який відволікався від служби та міг допомогти тим, хто дійсно цього потребує. І виявлялося, що люди телефонували до поліції, перебуваючи у стані сп’яніння, і насправді, на щастя, ніякого тяжкого злочину по відношенню до них скоєно не було.

Ще 19 разів люди викликали поліцію, а потім самі ж і відміняли виклик.

Правоохоронці нагадають, що завідомо неправдивий виклик поліції потрапляє під дію статті 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Але окрім цього, закликають громадян бути більш відповідальними та з розумінням ставитися до роботи поліцейських. Наразі у період новорічних свят, у той час, коли більшість мешканців відпочиває, вся поліція регіону працює у посиленому цілодобовому режимі. До служби щодня залучено 1,5 тисячі поліцейських, які патрулюють вулиці, місця великого скупчення людей, автошляхи, авто та залізничні вокзали, охороняють стратегічно важливі об’єкти.

Правоохоронці несуть службу, аби люди могли спокійно відзначити свята, аби не допустити будь-яких спроб дестабілізувати оперативну обстановку в області та своєчасно допомогти тим, хто цього потребує. На рахунку – кожна хвилина, і будь-яка затримка може коштувати чогось життя. Тому поліція звертається до людей з проханням відпочивати у рамках закону та не розважатися викликами на 102 чи будь-яких інших спеціальних служб.

Відділ комунікації

поліції Донецької області