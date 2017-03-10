Минулої ночі до чергової частини Селидівського відділення поліції надійшло повідомлення від мешканця м. Новогродівка про те, що у сусідній квартирі відбувається бійка між чоловіками.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. У коридорі зазначеної квартири поліцейські виявили труп 42-річного місцевого мешканця із чисельними ножовими пораненнями. В зальній кімнаті знаходився ще один чоловік – 49-річний власник квартири. На той момент чоловік знаходився у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Під час з’ясування усіх обставин події стало відомо, що з цієї квартири щойно був госпіталізований ще один чоловік з ножовими пораненнями. 33-річний потерпілий розповів правоохоронцям, що у цю ніч він разом із своїми товаришами розпивав спиртні напої. Під час вживання горілки між ними виникла сварка. Цей конфлікт швидко перейшов у бійку, в ході якої хазяїн квартири схопив ніж та почав бити своїх гостей. В ході «з’ясування стосунків» пораненому молодому чоловіку вдалося вибігти з квартири на вулицю та покликати на допомогу. Іншому товаришу по чарці пощастило менше – від отриманих колото-різаних поранень чоловік загинув на місці.

Затриманий у порядку ст. 208 КПК України вбивця, розповісти свою версію події не зміг, лише пояснив, що через сильне сп’яніння нічого не пам’ятає.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Таким чином Злодій може відправитися за грати на строк до 15 років.