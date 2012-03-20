28 грудня о 22:25 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в будівлі гаражу, який розташовано на території автотранспортного підприємства за адресою: Донецька область, м. Мирноград, вул. Центральна. До місця події були направлені чергові відділення 9-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області.

Прибувши до місця пожежі рятувальники з’ясували, що вогнем охоплена покрівля боксу. Також в гаражі знаходилось 16 автобусів, 15 з яких співробітники підприємства врятували від знищення вогнем.

Рятувальники локалізували пожежу на площі 300 кв. м о 23:30, а о 00:35 – остаточно ліквідували.

Причина та збитки від пожежі наразі встановлюються фахівцями.

Від Головного управління залучалось 15 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.