Коли під час сварки із своєю коханою в мешканця Мирнограду закінчилися аргументи, він взявся за зброю. В разі підтвердження, що вилучений правоохоронцями предмет є вогнепальною зброєю, «гарячому» чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі, повідомляє прес – центр Покровського відділу поліції.

До чергової частини Мирноградського відділення поліції надійшло повідомлення, про те що невідомий чоловік прямо у дворі жилого будинку влаштував стрілянину. Група швидкого реагування негайно виїхала на місце події, де правоохоронцями були знайдені дві стріляні гільзи з автоматних набоїв.

В ході проведення оперативних заходів, було встановлено, що напередодні 28-річний місцевий мешканець посварився із своєю співмешканкою. Вранці ображена жінка поїхала до батьків, а трохи згодом туди відправився і її коханий. Двері йому ні хто не відчиняв і розлючений чоловік вирішив розв’язати «родинне питання» за допомогою автомату.

Мешканці будинку, почувши постріли викликали поліцію, але правопорушник встиг втекти з місця події. Поліцейські, не згаявши часу відправилися до місця мешкання чоловіка, де ними був вилучений автомат Калашникова та 16 набоїв до нього. Затриманий чоловік розказав, що придбав зброю на відомому сайті, але вона не справжня, а тільки імітує звук автоматного пострілу. А своїми діями він не хотів зашкодити коханій та її родині, а збирався тільки трохи налякати.

Раніше чоловік засудженим не був, але у разі якщо експертне дослідження підтвердить справжність зброї – йому не вдасться уникнути відповідальності.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.