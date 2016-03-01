Прокуратура Донецької області постійно переймається питаннями щодо законності використання бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію програм та заходів з охорони дитинства, закупівлю відповідних товарів, робіт та послуг.

Так, у січні 2017 року установою освіти м. Селидове укладено договір з суб’єктом підприємницької діяльності на закупівлю вугілля кам’яного на загальну суму майже 3,5 млн гривень для опалювання навчальних закладів міста.

Вивченням документів учасників торгів, доступних на веб-порталі Уповноваженого органу в системі «Prozorro», прокуратурою області встановлено порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі». Так, один з учасників торгів раніше притягувався до відповідальності антимонопольним комітетом за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, та не мав права приймати участі у торгах.

Через вказане порушення, у разі виконання зазначеного договору, бюджетні кошти могли бути використані нераціонально та неефективно.

З цих підстав прокуратурою області подано позовну заяву до Господарського суду Донецької області в інтересах держави про визнання результатів торгів та договору про закупівлю вугілля недійсними.

Позовну заяву прийнято до провадження, розгляд господарської справи триває.

Прес-служба прокуратури Донецької області