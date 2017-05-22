До чергової частини Покровського відділу поліції надійшло повідомлення від 21-річної мешканки м. Родинське про те, що її побив родич і що зараз її везуть працівники швидкої допомоги до лікарні. Потерпіла вимагала вилучити її 4-річну доньку, яку їй не віддають мати та вітчим.

Слідчо-оперативна група негайно виїхала за вказаною адресою. Двері квартири відчинила мати потерпілої. Жінка підтвердила, що в родині стався конфлікт і зауважила, що провокатором стала сама донька. Мати розповіла правоохоронцям, що в вечорі її 21-річна донька пішла «прогулятися» із подружками, залишивши вдома свою маленьку донечку, а повернулася пізно та з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Трохи згодом, молода мама захотіла «продовження свята» та вирішила піти до друзів, взявши із собою маленьку донечку. Жінка відмовляла дочку брати дитину із собою, але марно. Тоді вже вітчим став на заваді цієї спроби, але слів та витримки у 44-річного чоловіка забракло, він вхопився за палку та вдарив нею падчерку по підборіддю.

Свою провину чоловік визнає та каже «був розлючений тому і не втримався, але відпустити маленьку дитину гуляти вночі з п’яною падчеркою я теж не міг». Чоловік також зазначив, що його падчерка зловживає алкоголем і досить часто з’являється до дитини у алкогольному сп’янінні.

За даним фактом слідчим відділом Покровського відділу поліції відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тож «гарячому» чоловіку загрожує покарання у вигляді штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

З легковажною матір’ю буде проведена профілактична бесіда щодо належного виконання батьківських обов’язків.

Покровський відділ поліції

Донецької області