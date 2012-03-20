19 січня 2017 року відбулось засідання Донецького обласного координаційного комітету сприяння зайнятості населення за участю соціальних партнерів, керівників ринкоутворюючих підприємств регіону та регіональних організацій профспілок.
В ході наради були розглянуті важливі питання щодо визначення та вдосконалення пріоритетних напрямків державного регулювання ринку праці та впровадження інноваційних підходів в організації діяльності Донецької обласної служби зайнятості щодо наближення соціальних послуг до людей. Йшлося про тенденції на ринку праці області та напрямки подальшого розвитку служби зайнятості, пріоритетними засадами якого є укріплення соціального діалогу та партнерства задля вирішення проблем зайнятості населення.
“Особлива увага має бути зосереджена на сприянні розвитку малого та середнього бізнесу в регіоні, підтримці підприємницької ініціативи серед безробітних, розширенні можливостей здійснення професійної підготовки та перепідготовки населення з метою збалансованості професійно- кваліфікаційного попиту та пропозиції на регіональному ринку праці, в тому числі з використанням електронних сервісів та технологій дистанційного навчання”, – наголошує директор Донецького обласного центру зайнятості.
Також вона відзначила, що сьогодні державна служба зайнятості обрала курс на перетворення в сучасну сервісну установу з максимальним використанням онлайн-ресурсів та дистанційних форм надання послуг клієнтам. Не чекаючи відповідних законодавчих змін, Донецька обласна служба зайнятості впроваджує нові форми роботи як з безробітними, так і з роботодавцями області, покращує свої сервіси, освоює новітні технології такі як відео-резюме, відео-вакансія, онлайн-співбесіда, комунікація із безробітними через соціальні мережі, приділяючи увагу кожній із соціально уразливих категорій громадян, зокрема особам з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам, молоді, демобілізованим учасникам АТО.
Під час дискусії були обговорені та визначені найбільш актуальні напрямки покращення взаємної співпраці сторін соціального партнерства, а саме у питаннях посилення мотивації безробітних щодо пошуку роботи та стимулювання роботодавців до створення нових та збереження діючих робочих місць; впровадження нових форм зайнятості з урахуванням тенденцій в економіці області; розвитку малого та середнього бізнесу, як одного з дієвих механізмів регулювання ситуації на ринку праці. Зустріч пройшла у формі діалогу, результатом якого стало напрацювання пропозицій до змін чинного законодавства у сфері зайнятості та досягнення порозуміння щодо побудови конструктивної співпраці, яка сприятиме знаходженню точки дотику в сфері вирішення питання зайнятості населення.
У Донецькій ОДА відбулось засідання обласного координаційного комітету сприяння зайнятості
19 січня 2017 року відбулось засідання Донецького обласного координаційного комітету сприяння зайнятості населення за участю соціальних партнерів, керівників ринкоутворюючих підприємств регіону та регіональних організацій профспілок.