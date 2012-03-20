19 січня 2017 року відбулось засідання Донецького обласного координаційного комітету сприяння зайнятості населення за участю соціальних партнерів, керівників ринкоутворюючих підприємств регіону та регіональних організацій профспілок.

В ході наради були розглянуті важливі питання щодо визначення та вдосконалення пріоритетних напрямків державного регулювання ринку праці та впровадження інноваційних підходів в організації діяльності Донецької обласної служби зайнятості щодо наближення соціальних послуг до людей. Йшлося про тенденції на ринку праці області та напрямки подальшого розвитку служби зайнятості, пріоритетними засадами якого є укріплення соціального діалогу та партнерства задля вирішення проблем зайнятості населення.

“Особлива увага має бути зосереджена на сприянні розвитку малого та середнього бізнесу в регіоні, підтримці підприємницької ініціативи серед безробітних, розширенні можливостей здійснення професійної підготовки та перепідготовки населення з метою збалансованості професійно- кваліфікаційного попиту та пропозиції на регіональному ринку праці, в тому числі з використанням електронних сервісів та технологій дистанційного навчання”, – наголошує директор Донецького обласного центру зайнятості.

Також вона відзначила, що сьогодні державна служба зайнятості обрала курс на перетворення в сучасну сервісну установу з максимальним використанням онлайн-ресурсів та дистанційних форм надання послуг клієнтам. Не чекаючи відповідних законодавчих змін, Донецька обласна служба зайнятості впроваджує нові форми роботи як з безробітними, так і з роботодавцями області, покращує свої сервіси, освоює новітні технології такі як відео-резюме, відео-вакансія, онлайн-співбесіда, комунікація із безробітними через соціальні мережі, приділяючи увагу кожній із соціально уразливих категорій громадян, зокрема особам з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам, молоді, демобілізованим учасникам АТО.

Під час дискусії були обговорені та визначені найбільш актуальні напрямки покращення взаємної співпраці сторін соціального партнерства, а саме у питаннях посилення мотивації безробітних щодо пошуку роботи та стимулювання роботодавців до створення нових та збереження діючих робочих місць; впровадження нових форм зайнятості з урахуванням тенденцій в економіці області; розвитку малого та середнього бізнесу, як одного з дієвих механізмів регулювання ситуації на ринку праці. Зустріч пройшла у формі діалогу, результатом якого стало напрацювання пропозицій до змін чинного законодавства у сфері зайнятості та досягнення порозуміння щодо побудови конструктивної співпраці, яка сприятиме знаходженню точки дотику в сфері вирішення питання зайнятості населення.