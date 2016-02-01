Житель Добропілля хотів збагатитися за рахунок крадіжки кабелю електропередач. Однак замість цього чоловік потрапив до лікарні та заробив кримінальну відповідальність.

До Добропільського відділення поліції звернувся диспетчер РЄС, який повідомив, що близько 11.00 у зв’язку з пошкодженням лінії електропередач в районі місцевої автостанції на кількох вулицях відсутнє енергопостачання.

Правоохоронці відразу виїхали за вказаною адресою. Прибувши на місце події, співробітники поліції побачили вириту яму, в якій був пошкоджений кабель, а поруч лежав мопед, обгоріла сокира та дві лопати. А ось власника приладдя не було. Поліцейські зрозуміли, що хтось намагався викрасти кабель електропередач і почали пошуки зловмисника, який залишив цілий район міста без енергопостачання.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів вже через півгодини правопорушник був затриманий. Ним виявився 30-річний місцевий мешканець. Однак, замість того, щоб доставити порушника до відділення поліції, правоохоронці доставили його до лікарні, так як внаслідок невдалої спроби викрасти кабель чоловік отримав чисельні опіки і потребував невідкладної медичної допомоги.

Встановлено, що молодий чоловік вирішив трохи підзаробити на крадіжці кабелю. Прибувши на місце, де проходили лінії електропередач, він викопав яму та вдарив сокирою по кабелю. Відразу спалахнув сильний вогонь. З переляку молодик залишив свої речі та мопед і побіг до свого приятеля додому, де його і знайшли поліцейські.

Взагалі, зловмисник дивом залишився живим, бо кабель, який він намагався викрасти знаходився під напругою 6000 вольт. Зараз чоловік знаходиться в хірургічному відділенні Добропільської міської лікарні з опіками обличчя, рук та ніг.

Поліцейські перевіряють правопорушника на причетність до інших крадіжок кабельно-проводникової продукції, раніше він у поле зору правоохоронців не потрапляв.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.15 ч.1 ст.185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Покровський відділ поліції

Донецької області