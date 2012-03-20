16 січня 2017 року на базі Покровського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» пройшов турнір з дуйболу серед юнаків та дівчат на призи ЦФЗН «Спорт для всіх», присвячений Дню соборності України. У змаганнях взяли участь 24 юних спортсменів.
Турнір провів інструктор – методист ПМЦФЗН «Спорт для всіх» Мотузенко Анатолій Анатолійович.
За результатами змагань:
1 місце – Андрюк Іван
2 місце – Аксьонов Іван
3 місце – Сахаров Віталій
Переможці та призери нагороджені грамотами ПМЦФЗН «Спорт для всіх».
У центрі «Спорт для всіх» пройшов турнір з дуйболу серед юнаків та дівчат
16 січня 2017 року на базі Покровського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» пройшов турнір з дуйболу серед юнаків та дівчат на призи ЦФЗН «Спорт для всіх», присвячений Дню соборності України. У змаганнях взяли участь 24 юних спортсменів.