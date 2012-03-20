4 січня 2017 року на базі Покровського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» пройшов турнір з баскетболу Снайпер серед юнаків, присвячений Новому року. У змаганнях взяли участь 24 юних спортсмени.

Турнір провів інструктор – методист ПМЦФЗН «Спорт для всіх» Мотузенко Анатолій Анатолійович.

За результатами змагань:

1 місце – Скрипниченко Віктор

2 місце – Єрмаков Дмитро

3 місце – Прядко Денис

Переможці та призери нагороджені грамотами ПМЦФЗН «Спорт для всіх».