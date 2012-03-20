4 січня 2017 року на базі Покровського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» пройшов турнір з баскетболу Снайпер серед юнаків, присвячений Новому року. У змаганнях взяли участь 24 юних спортсмени.
Турнір провів інструктор – методист ПМЦФЗН «Спорт для всіх» Мотузенко Анатолій Анатолійович.
За результатами змагань:
1 місце – Скрипниченко Віктор
2 місце – Єрмаков Дмитро
3 місце – Прядко Денис
Переможці та призери нагороджені грамотами ПМЦФЗН «Спорт для всіх».
У центрі «Спорт для всіх» пройшов турнір з баскетболу серед юнаків
4 січня 2017 року на базі Покровського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» пройшов турнір з баскетболу Снайпер серед юнаків, присвячений Новому року. У змаганнях взяли участь 24 юних спортсмени.