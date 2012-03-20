21 та 28 грудня 2016 року на базі Покровського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» пройшли турніри з дуйболу та шашок серед юнаків та дівчат. У змаганнях взяв участь 51 юний спортсмен.

Турніри провів інструктор – методист ПМЦФЗН «Спорт для всіх» Мотузенко Анатолій Анатолійович.

За результатами змагань:

Дуйбол:

1 місце – Степанович Василь

2 місце – Колесний Сергій

3 місце – Андрюк Іван

Шашки:

1 місце – Самсонов ігор

2 місце – Дикань Євген

3 місце – Розанов Артем

Переможці та призери нагороджені грамотами ПМЦФЗН «Спорт для всіх».