21 та 28 грудня 2016 року на базі Покровського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» пройшли турніри з дуйболу та шашок серед юнаків та дівчат. У змаганнях взяв участь 51 юний спортсмен.
Турніри провів інструктор – методист ПМЦФЗН «Спорт для всіх» Мотузенко Анатолій Анатолійович.
За результатами змагань:
Дуйбол:
1 місце – Степанович Василь
2 місце – Колесний Сергій
3 місце – Андрюк Іван
Шашки:
1 місце – Самсонов ігор
2 місце – Дикань Євген
3 місце – Розанов Артем
Переможці та призери нагороджені грамотами ПМЦФЗН «Спорт для всіх».