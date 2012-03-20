Встановлено, що у листопаді 2016 року між Авдіївською центральною міською лікарнею та товариством з обмеженою відповідальністю укладений договір про виконання капітального ремонту будівлі дитячої поліклініки Авдіївської ЦМЛ на загальну суму понад 1 млн 250 тис грн.

Наприкінці грудня 2016 року Авдіївською центральною міською лікарнею згідно договору перераховано на рахунок товариства з обмеженою відповідальністю бюджетні кошти у сумі понад 1 250 000 гривень за фактично виконані роботи.

Однак, прокуратурою спільно з співробітниками Управління захисту економіки в Донецькій області Департаментом захисту економіки Національної поліції України встановлено, що до теперішнього часу роботи згідно договору в повному обсязі не виконані.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.366 (службове підроблення) КК України.

Досудове розслідування під процесуальним керівництвом Красноармійської місцевої прокуратури триває.

Прес-служба прокуратури Донецької області