Насосная станция первого подъема Южнодонбаского водопровода, которая расположена в «серой» зоне — между селами Васильевка и Крутая Балка, продолжает находится в зоне обстрелов. Повреждения от осколков снарядов получили здания и ограждение, кроме того, этот объект был неоднократно обесточен. Сегодня сотрудники насосной станции обнаружили на территории три неразорвавшихся снаряда, сообщается на сайте компании «Вода Донбасса».

Через насосную станцию первого подъема Южнодонбасского водопровода вода из канала Северский Донец-Донбасс поступает на 5 фильтровальных станций: Донецкую(водоснабжение населенных пунктов: Авдеевка, частично Донецк и Ясиноватая, Верхнеторецкое, Васильевка, Красный Партизан), Красноармейскую (водоснабжение населенных пунктов: Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинск; поселкам городского типа: Александровка, Водянское, Вишневое, Желанное, Кураховка, Новодонецкое, Святогоровка, Острый, Цукурино; селам: Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григорьевка, Зоряное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лисовка), Великоанадольскую (водоснабжение населенных пунктов: Волноваха, Докучаевск, Угледар, Новотроицкое, Владимировка, Октябрьское, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное)Мариупольские № 1 и №2 (Мариуполь, Сартана, Старый Крым).