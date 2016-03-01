Сретение Господне 2017: приметы праздника

Сегодня в среду, 15 февраля 2017 года, православные отмечают один из самых важных праздников – Сретение Господне.

Слово «сретение» на старославянском языке означает «встреча», а второе значение этого слова – «радость». Поэтому этот праздник символизирует не просто приношение младенца Иисуса в храм и встречу Симеона и Анны с младенцем Иисусом, но и встречу всего человечества в лице старца Симеона с Богом.

В этот день стоит обязательно посетить церковь, так как в день Сретения Господня в храме совершается особое торжественное богослужение и служится молебен. Из церкви домой лучше захватить сретенские свечи, так как свечи в этот день освящаются специальным чином. Эти свечи нужно бережно хранить в течение целого года. Так называемые Сретенские свечи зажигают в особо тяжелые минуты жизни при молитвенном обращении к Богу. Это могут быть болезни или жизненные трудности и неурядицы. Сретенская свеча наполнена глубоким смыслом и освящает сердца Святым Духом.

Приметы на Сретение Господне

— Какова погода на Сретение, такова и весна будет.

— Тихий и облачный день на Сретение предвещается хороший урожай хлебов и плодов.

— Если на Сретение случался большой мороз, то снег должен был пролежать недолго, а весна и лето не обещали ничего хорошего.

— При резком потеплении крестьянин не рассчитывал на большой прибыток в поле и огороде: “Если на Сретение оттепель – урожая кот наплачет”. При отсутствии оттепели можно было ожидать погодное, сухое лето. “На Сретение небо звездное – зима не скоро начнет плакать” (весна поздняя).

— О весне судили так: ежели на Сретение установится оттепель – весна ранняя и теплая, коли холода – весна холодная.

— “На Сретение капель – урожай на пшеницу; ветер – плодородие фруктовых деревьев”.

Что можно и нельзя делать на Сретение Господне

На Сретение в деревнях было принято отдыхать и веселиться, а вот работа, за исключением ухода за скотиной и приготовления пищи, была под запретом. В этот день на Руси устраивали гуляния и пекли блины, которые символизировали солнце.

Считалось, что на Сретение нельзя скучать, это могло не понравиться светилу.

Также по православным традициям на Сретение нельзя ругаются, нельзя убирать и подметать в доме и во дворе, нельзя работать в огороде, нельзя стирать и даже нежелательно мыться в бане, хотя принимать душ в этот день не возбраняется.