5 февраля в Киеве и Харькове одновременно прошли традиционные тренерско-судейские курсы Украинской Федерации Регбилиг.

В столицу проходить тренерские курсы отправились тренеры сборной Донецкой области по регби Владимир Лысенко (Селидово) и Павел Школьный (Белозерское).

В Харькове на судейских курсах повышал свою квалификацию специалист из Покровска, директор ДЮСШ, тренер-преподаватель по регби высшей категории, мастер спорта Украины Игорь Юркин.

В программу курсов были включены теоретические и практические занятия, видеоразборы игровых моментов и вручение сертификатов.

По итогам курсов Игорю Юркину присвоена Национальная категория судьи, что дает возможность в сезонах 2017-2020 гг. обслуживать матчи Суперлиги Чемпионата Украины по регбилиг.