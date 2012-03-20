В спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева столицы Азербайджана Баку состоялся судейско-тренерский семинар под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF). В мероприятии приняли участие 370 специалистов из 99 стран. Представителями Украины в столице Азербайджана были ведущие судьи Федерации дзюдо Украины – Виталий Сулима из Покровска (Донецкая обл.) и киевлянин Сергей Гайдай.Ясухиро Ямасита (Япония), Синджи Хосокава (Япония), Виталий Сулима(Украина, Покровск)

В ходе работы семинара, под руководством главы судейской комиссии IJF Хуана-Карлоса Баркоса (Испания), были проведены как теоретические, так и практические занятия, на которых были рассмотрены и обсуждены анонсированные ранее изменения в судейских правилах.

Тестовый период для адаптации новых правил начнется 14-15 января 2017 года на открытом Континентальном Кубке в Тунисе и завершится после чемпионата мира среди мужчин и женщин, который пройдет 28 августа – 3 сенятбря в Будапеште (Венгрия). После завершения ЧМ-2017, исполнительный комитет IJF утвердит перечень правил, которые будут использоваться для следующего олимпийского квалификационного периода.