На рождественские праздники в Украине ожидаются сильные морозы и снегопады. Как подготовится к непредвиденным ситуациям из-за ухудшений погодных условий. Местные власти нескольких областей предупредили население, что сейчас лучше запастись продуктами на несколько дней.

Глава ГСЧС составил список того, чем рекомендовано запастись на случай непогоды и возможной приостановки работы магазинов.

“Это питьевая вода, хлеб, крупы, консервы. Автомобилистам советуют не выезжать в эти дни на дороги, но если необходимость возникла, то при себе нужно иметь необходимый запас топлива, термос с горячим чаем, заряженный мобильный телефон”, – советуют спасатели.

Опытные автомобилисты добавляют, что также лучше иметь при себе снегоуборочную лопату, цепи для колес и запасную заряженную батарею для мобильного телефона. В эти же дни местные власти и спасатели напоминают, что в Украине начинают работать мобильные пункты обогрева.