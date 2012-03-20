29 января в Покровске на улице Центральной (бывшей Свердлова) в кафе «My Friends» раздались выстрелы. Один из мужчин, отдыхавших в шумной компании, достал оружие и несколько раз пальнул в воздух. В стрелявшем сотрудники заведения узнали работника местной прокуратуры. По словам администратора, пули залетели в помещение кухни, а также пробили потолок в зале.