29 января в Покровске на улице Центральной (бывшей Свердлова) в кафе «My Friends» раздались выстрелы. Один из мужчин, отдыхавших в шумной компании, достал оружие и несколько раз пальнул в воздух. В стрелявшем сотрудники заведения узнали работника местной прокуратуры. По словам администратора, пули залетели в помещение кухни, а также пробили потолок в зале.
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