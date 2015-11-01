7 апреля в Краматорске состоялось слушание по делу об избрании меры пресечения Покровскому городскому голове Руслану Требушкину. Так как дополнения к повестке были вручены менее, чем за три часа, заседание перенесли на другой день. Оно состоится 10 апреля в 9:00.

Адвокат Руслана Требушкина отметил, что 6 апреля в 23.00, Покровскому мєру вручено сообщение о подозрении, а также ходатайство об избрании ему меры пресечения. Но дополнения к нему были вручены сегодня, 7 апреля, в 14.55, тога как судебное заседание началось в 15.40.