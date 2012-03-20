Слідчі прокуратури Донецької області за оперативного супроводу представників Управління СБУ в Донецькій області та Управління внутрішньої безпеки в Донецькій області Департаменту внутрішньої безпеки НП України на отриманні неправомірної вигоди у сумі 13500 тис грн затримали оперуповноваженого відділення кримінальної поліції Краматорського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області.

Встановлено, що поліцейський вимагав та отримав хабара за не притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка підозрюється у незаконному зберіганні наркотичних засобів.

Зазначимо, що передача неправомірної вигоди відбувалася біля будівлі, у якій дислокується оперативний штаб СБУ в зоні проведення АТО.

Поліцейського затримано «на гарячому» під час отримання хабара.

За даним фактом слідчі прокуратури Донецької області проводять досудове розслідування за ч. 3 ст. 368 КК України (отримання неправомірної вигоди).

Наразі вирішуються питання про оголошення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Прес-служба прокуратури Донецької області