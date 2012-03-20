Как сообщается на официальном сайте Главного управления Нацполиции в Донецкой области, 29 января начальник следственного отдела Покровского отдела полиции скрыл факт стрельбы в кафе города Покровска. А 30 января он уволился из рядов полиции и был назначен на должность прокурора Красноармейской местной прокуратуры.

В сообщении также указывается, что после выявления факта сокрытия преступления от регистрации по распоряжению главы полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина начато служебное расследование.

«29 января на пульт отдела охраны полиции города Покровска поступило сообщение, что в местном кафе один из посетителей стреляет из пистолета. По информации от наряда полиции охраны на место были направлены следственно-оперативная группа Покровского ОП, которая доложила о случившемся ответственному от руководства – начальнику следственного отделения. В результате служебного расследования установлено, что майор полиции никаких мер для регистрации преступления и надлежащего реагирования не принял», – сообщается на сайте ГУНП.

Подозреваемый в совершении уголовного преступления задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, 29 января посетитель кафе «My friends» в городе Покровске, личный водитель руководителя местной прокуратуры Щепихина, устроил стрельбу из травматического пистолета. По факту стрельбы 2 февраля было открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 УК Украины (Хулиганство с применением огнестрельного оружия). Вчера водитель, устроивший стрельбу, написал заявление об увольнении из органов прокуратуры.