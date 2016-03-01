Замість 7,5 тис доларів США – лава підсудних. Прокуратура Донецької області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно одного із сільських голів Бахмутського району Донецької області. Посадовець обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Під час слідства зібрано достатньо доказів провини вказаної службової особи. Посадовець на початку липня 2016 року запропонував чоловікові оформити у власність земельну ділянку під будівництво, розташовану на території сільської ради. Однак, аби депутати позитивно проголосували за це питання, чоловік повинен надати 7 500 доларів США.

Проте довести свій злочинний намір до завершення сільський голова не встиг, оскільки у цей день його було затримано під час одержання 3000 доларів США від двох інших громадян за вирішення аналогічного питання.

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Довідково: відносно вказаного сільського голови в Артемівському міськрайонному суді розглядається інше кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України – за отримання від двох громадян 3000 доларів США неправомірної вигоди за сприяння у вирішенні питання щодо надання земельних ділянок під будівництво на території сільської ради.

Прес-служба прокуратури Донецької області