17 лютого 2017 року Кабінетом Міністрів України введено в дію розпорядження від 15.02.2017 р. №103-р «Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії», повідомляє департамент інформаційної та внутрішньої політики

Донецької облдержадміністрації.

Для кінцевих споживачів електроенергії надзвичайний стан означає можливі (в разі необхідності) тимчасові відключення електроенергії (так звані “віялові відключення”), які центральний диспетчер енергосистеми має право застосовувати при дефіциті потужності в системі.

У зв’язку з тим, що теплові електростанції забезпечуються поставками палива в неповному об’ємі, обсяги виробництва електричної енергії є недостатніми, тому об’єднана енергетична система України протягом місяця працюватиме в режимі зниження електроспоживання, особливо в денні та вечірні години доби.

З метою виконання вимог зазначеного розпорядження Кабінету Міністрів України, Державна інспекція енергетичного нагляду України планує здійснювати контроль за дотриманням графіків обмеження енергії та потужності, графіків погодинного вимкнення електроенергії та графіків її аварійного вимкнення.

Фахівцями Держенергонагляду буде здійснюватися контроль за дотриманням енергопостачальними компаніями, а також вибірково споживачами встановлених режимів та граничних величин споживання електричної енергії і потужності, виконання ними заданих обсягів на введення графіків обмеження електропостачання та аварійного або погодинного відключення.

Окрім того, Держенергонагляд контролюватиме забезпечення суб’єктами електроенергетики та суб’єктами відносин у сфері теплопостачання надійного електро- та теплопостачання категорійних споживачів (навчальних та лікувальних закладів, підприємств, яким затверджена екологічна броня електропостачання, а також теплопостачальних організацій), повідомляє департамент інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.