30 травня у Покровській міській раді пройшло чергове засідання виконкому. На порядку денному було розглянуто питання про фінансове забезпечення Покровської міської лікарні “Родинська”.
Больше из этой Рубрики
Відбувся брифінг секретаря Покровської міської ради з приводу ситуації у м. Родинському (ВІДЕО)Опубликовано в Вторник, Май 30th 2017
Прокурор Донецької області вручив підозру у скоєнні кримінальних правопорушень меру НовогродівкиОпубликовано в Вторник, Май 30th 2017
У Покровську пройшов семінар-нарада фахівців зі справ дітей (ВІДЕО)Опубликовано в Вторник, Май 30th 2017
Покровська міська рада привітала Григорія Михайленко с 90- річчям (ВІДЕО)Опубликовано в Вторник, Май 30th 2017
Чому у Покровську ремонтують теплотрасу? (ВІДЕО)Опубликовано в Вторник, Май 30th 2017
Работа на телевидении
Телеканал «КАПРИ» приглашает на работу журналистов и операторов видеосъемки. Телефон: 050-287-41-14.
Программа СБУ “Тебя Ждут Дома!”
Рубрики
- "ФАКТЫ"…ФАКТАМ
- Без комментариев
- Важное
- Зарядка
- Интересно знать
- Информация для рекламодателя
- Конкурс улыбок
- Культура и личность
- Мир позитива
- Мирноград
- Моё лето
- Новости
- О чем говорят политики
- Общественное мнение.
- Пенсия в вопросах и ответах
- Покровск
- ПРЯМОЙ ЭФИР
- Реклама
- Родинское
- Спецпроект
- Сюжеты
- Украина
- Фото