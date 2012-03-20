Особиста відповідальність кожного працівника за безпеку людей, які живуть на війні, – стала основною тезою наради, яку провів В’ячеслав Аброськін з особовим складом управління Нацполіції в Донецькій області. Генерал зібрав усіх співробітників главку, аби обговорити перспективи розвитку поліції Донеччини.

Генерал Аброськін зазначив, що поліції Донеччини, яка без ротацій працює три роки в зоні терористичної агресії, доводиться важче, але водночас це стало мотивацією до професійного росту.

Саме у прифронтовому регіоні відкрився перший в Україні та четвертий у світі Єдиний аналітичний сервісний центр, оснований на високих технологіях та інтелектуальному відеоспостереженні. Його було побудовано усього за 11 місяців, та він вже працює на безпеку громадян.

Наразі він нарощує потужності: «розумні» камери вже працюють в Маріуполі, а у найближчому майбутньому вони з’являться у всіх великих містах. Зараз триває робота з громадами міст – Краматорська, Покровська, Бахмуту, Слов’янська щодо виділення коштів для придбання «розумних» відеокамер.

Очільник поліції Донеччини відзначив, що рух вперед став можливим завдяки підтримці Кабінету міністрів, міністерства внутрішніх справ України, Донецької військово-цивільної адміністрації, керівників міст, підприємств та звичайних людей, які повірили в поліцію.

Зокрема, міністерством внутрішніх справ в цьому році було придбано 56 автомобілів та спецтранспорт для спецназу поліції Донеччини.

– За сприяння Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та голови МВС Арсена Авакова виділено 12 мільйонів гривень на придбання службових квартир, завдяки чому житло отримали 34 працівника поліції. В цьому році знову виділяються кошти на забезпечення житлом. Донецькою ВЦА прийнята програма з будівництва житла, в тому числі для співробітників поліції. Ці кошти виділяються, щоб ми будували нову поліцію, тому ми маємо розвиватися, – наголосив В’ячеслав Аброськін.

Вже за два тижні відкриється новий сучасний кінологічний центр, відновлення якого відбувається за підтримки місто утворюючих підприємств.

Генерал відзначив, що місцева влада іде назустріч поліції, виділяючи кошти у рамках програми «Правопорядок», велика кількість автомобілів придбана в результаті співпраці з громадами міст.

Так, в Авдіївці було відремонтовано будівлю поліції та облаштовано в ній укриття, де під час активних бойових дій можуть ховатися місцеві жителі – в ньому можна жити не один місяць.

Але, як підкреслив В’ячеслав Аброськін, це має бути двосторонній рух, і поліція Донеччини має продовжувати змінюватися, змінювати своє ставлення до людей, бо від цього залежить їхня безпека.

Поліцейські налагодили в зоні АТО роботу з вилучення десятків тисяч одиниць нелегальної зброї, щоб вона не вибухала на вулицях, у громадському транспорті – як в зоні АТО, так і в мирних містах України. Тільки з початку року з незаконного обігу вилучено 10 гранатометів, 45 гранат та більше 4 тисяч набоїв.

Очільник поліції Донеччини відзначив, що розпочата активна робота з дітьми, особливо на лінії розмежування, і саме їй потрібно приділити найвищу увагу і в новому році.

– Ми ініціювали законопроект для дітей, які живуть на війні, ходять до школи під вибухи снарядів, щоб вони мали пільги. Нас підтримали депутати Верховної Ради. Зараз іде робота, щоб діти телефонували на 102, а ми будемо реагувати. Ми створили «Лігу майбутніх поліцейських», аби бути ближче до дітей. Ми щодня спілкуємося з ними та бачимо, як вони змінюються. Дітям важливо розуміти, що вони потрібні, – підкреслив В’ячеслав Аброськін.

Крім того, генерал нагадав, що допомоги потребують і тисячі дітей, які опинилися у заручниках терористів на тимчасово окупованій території, де люди страждають, не бачать закону, намагаються вижити.

Безпека людей у регіоні, де тривають бойові дії, – особиста відповідальність кожного поліцейського – з такою вимогою звернувся до правоохоронців Донеччини В’ячеслав Аброськін.

– Хто як не ви маєте служити тут та захищати людей. Ми потрібні тут, в Донецькій області. Ми маємо створити сильну поліцію та з перемогою повернутися назад, в Донецьк, – зазначив очільник поліції Донеччини.

Відділ комунікації поліції

Донецької області