За минулу добу правоохоронці покровської оперативної зони зафіксували два факти шахрайства в інтернет – мережі. В першому випадку – мешканець Добропілля замовив на відомому сайті офісний папір, а в другому – покровчанин хотів придбати дитячий візок, натомість обидва залишились без замовлень і грошей.

До Добропільського відділення поліції звернувся місцевий мешканець із заявою, що невідомий чоловік заволодів його грошима в розмірі близько 21 тисячі гривень через інтернет-мережу. Виявилося, що 27-річний мешканець Добропілля замовив на відомому сайті папір для офісу. Він знайшов в інтеренеті об’яву, зв’язався по телефону із постачальником, домовився про ціну замовлення і, перевівши гроші на його рахунок, почав чекати номер накладної. Ні того дня, ні кілька днів потому обіцяну інформацію чоловікові так ні хто не надіслав, а слухавку «уявний постачальник» більше не піднімав. Бідолашний добропільчанин зрозумів, що його ошукали і він став черговою жертвою інтернет-шахраів, та було запізно.

В Покровську стався аналогічний випадок. 35-річний чоловік переглядав в інтернеті об’яви про продаж дитячих візочків і, побачивши вигідну пропозицію, вирішив придбати коляску для своєї дитини. На сайті був вказаний рахунок, на який потрібно було перерахувати гроші. Чоловік виконав цю умову, перерахувавши близько двох тисяч гривень, і вже уявляв, як здивує замовленням свою родину, бо хотів зробити їм «сюрприз». Але не так сталося, як гадалося. Всі строки отримання візочка було вичерпано, а телефон постачальника опинився «по за зоною досяжності». Так покровчанин залишився ні з чим.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років. Правоохоронці наразі встановлюють осіб, які причетні до скоєння даних правопорушень.