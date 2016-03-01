Перед началом очередной сессии Мирноградского горсовета поздравления от депутатов принимал почетный житель города Григорий Никитенко. Городской голова Александр Брыкалов вручил Григорию Григорьевичу высокую награду– медаль «25 лет независимости Украины».

После чего по традиции поздравили депутатов-именинников.

А затем приступили к рассмотрению повестки дня, в которую первым был внесен дополнительный вопрос – рассмотрение электронной петиции о прекращении бюджетного финансирования общественной организации «Контроль и безопасность».