Сергей Федоров продолжает прием жителей города Родинское. Так в понедельник, 30 января в здании музыкальной школы прошел очередной прием граждан. Напомним, что это уже вторая встреча Сергея Федорова с жителями города с начала 2017 года. Более тридцати человек пришли к Сергею Федорову с проблемами, которые требуют решения.