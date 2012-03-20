Сергей Федоров продолжает прием жителей города Родинское. Так в понедельник, 30 января в здании музыкальной школы прошел очередной прием граждан. Напомним, что это уже вторая встреча Сергея Федорова с жителями города с начала 2017 года. Более тридцати человек пришли к Сергею Федорову с проблемами, которые требуют решения.
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