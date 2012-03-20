В понедельник, 23 января, в здании Родинской музыкальной школы Сергей Федоров провел личный прием граждан.
Больше тридцати жителей города пришли к нему с наболевшими проблемами.
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