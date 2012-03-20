Самым главным праздником в году считается праздник Рождества Христова — в этот день, согласно Библии, два с лишним тысячелетия назад, родился Иисус Христос. В преддверии светлого праздника Рождества Сергей Федоров и его команда посетили особенных детей г.Родинское и, конечно же, не с пустыми руками.
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