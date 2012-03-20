25 декабря в селе Сергеевка прошли очередные общественные слушанья, на которых было рассмотрено приглашение, вступить в Покровскую громаду, датированное 8 декабря. Секретарь Покровского горсовета Ирина Сущенко рассказала о тех, кто уже дал свое согласие на вступление в покровскую громаду, а также объяснила, почему громадские слушанья проводятся так часто.