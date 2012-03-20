У православных 6 января наступает Рождественский сочельник. Христиане завершают четырехнедельный пост, во время которого они исповедуются и причащаются.

Наименование “сочельник” возникло оттого, что в этот день постящиеся христиане употребляют в пищу сочиво – блюдо из размоченных и разваренных зёрен пшеницы с мёдом.

Сочельник бывает дважды в год – накануне праздников Рождества Христова и Крещения Господня. В этот день в храме, помимо всего прочего, читаются так называемые Царские часы – особое чинопоследование, получившее своё название оттого, что на нём обычно присутствовали, отложив государственные дела, царственные особы.

Придя домой после утренней службы, многие верующие в Рождественский сочельник воздерживаются от пищи “до первой звезды” – эта благочестивая традиция связана с преданием о появлении на небе Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Христа. Основа богослужения Навечерия Рождества Христова – ветхозаветные пророчества о грядущем в мир Спасителе. Такоеьсодержание службы духовно подготавливает верующих к встрече с Богомладенцем Христом.