В городе Родинское 16 января начальник Покровского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области полковник полиции Юрий Анатольевич Гречишкин проведет личный прием граждан.

Прием будет проходить с 10.00 до 12.00 по адресу: ул. Шахтерской Славы 40, (здание Родинского отдела полиции).

Предварительная запись по телефонам: 050-987-4111, 066-932-9608.