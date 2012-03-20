Співробітники Служби безпеки України спільно з керівництвом філії “Донецька залізниця” викрили механізм розкрадання грошей, організований посадовцями підприємства.

Правоохоронці встановили, що чиновники середньої ланки Донецької залізниці внесли недостовірні дані до актів виконаних робіт з реконструкції одного з об’єктів філії, чим значно збільшили їх обсяг. Договір був укладений на майже три мільйони гривень. Оперативники СБ України з’ясували, що чиновники завищили суму реально виконаних робіт на 1,5 мільйона, за що отримали “відкат” від комерційної структури.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 366 Кримінального кодексу України.

Для попередження збитків залізниці оплату за цим договором призупинено.

Триває досудове слідство.