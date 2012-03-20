С сегодняшнего дня, 1 февраля, тариф на тепловую энергию и горячую воду для промышленности повысится на 8% по сравнению с ценами января.

Если в январе среднезавышенный тариф составлял 1375,07 грн за Гкал, то в феврале выйдет до 1482,75 грн за Гкал.

Причина столь заметного подорожания – изменение цены на природный газ и тарифы на производство тепловой энергии.

“С целью приведения расходов на топливо, покупную тепловую энергию в тарифе в соответствие с указанными изменениями, департаментом определены тарифы на тепловую энергию для прочих потребителей, кроме населения, средневзвешенное значение которых равно 1481,75 грн за Гкал (без НДС), что на 8% больше, чем средневзвешенный тариф в январе”, – прокомментировали в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.