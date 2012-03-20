На 16-той внеочередной сессии Першотравенского сельского совета присутствовали 8 из 12 депутатов. Прежде чем приступить к рассмотрению предложении от Покровской и Удачненской громады, а также делегировать представителей в совместную рабочую группу, к депутатам обратились местные жители и гости заседания.
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