На 16-той внеочередной сессии Першотравенского сельского совета присутствовали 8 из 12 депутатов. Прежде чем приступить к рассмотрению предложении от Покровской и Удачненской громады, а также делегировать представителей в совместную рабочую группу, к депутатам обратились местные жители и гости заседания.